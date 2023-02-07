Вашингтон, , 13:54 — REGNUM Неучастие американских войск в боевых действиях на Украине продиктовано нежеланием руководства США «разжигать гнев» президента России, сообщает Bloomberg.

Владимир Путин и Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Анализируя итоги спецоперации ВС РФ на Украине на сегодняшний день, автор статьи отметил, что многое изменилось с момента её начала. По его мнению, Москва первоначально планировала, что СВО пойдёт иначе.

У Запада в то же время нарастает неопределённость. Вслед за предоставлением Киеву военной помощи последовали просьбы и обещания поставить танки, бронированные транспортные средства и оружие.

Однако у США есть опасения, что это не поможет защититься «от ожидаемого весеннего наступления» российских войск.

Когда-то военная помощь США была вызвана опасениями «российской ядерной эскалации», теперь же она основана «на страхе перед долгой войной на истощение, которая станет проверкой глобальным отношениям», говорится в статье.

Всё это проявилось в том, что президент США Джо Байден отказался посылать американские войска на линию фронта, чтобы не разжигать гнев президента РФ Владимира Путина.

«Цель Вашингтона — Украина, которая является вооружённой, политически независимой и экономически жизнеспособной, — утверждает автор статьи. — Это не обязательно предполагает маловероятный возврат Украине областей, таких как Восточный Донбасс или Крым».

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