Москва, 7 февраля, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Российский певец Эдуард Шарлот, получивший известность благодаря участию в шоу «Песни на ТНТ», обратился к подписчикам в телеграм-канале после распространения новостей о своей смерти.

Цитата из видео с канала: Шарлот. Певец Шарлот

Музыкант выложил в Сети свою новую песню под названием «Зимний вечер» и предложил подписчикам «игру».

«Кто-то был заинтересован раздуть из сообщений о смерти Шарлота целое шоу. Раз многих привлекают сенсации, то не обойтись без перехода на язык цифр», — написал Шарлот, предложив подписчикам поставить лайки на публикацию новой песни.

Певец поставил подписчикам условие: если музыкальная композиция не наберет достаточного количества лайков, то она сотрется и не будет издана.

«Диск никогда не услышат люди, и проект официально перестанет существовать», — пояснил Шарлот.

Напомним, ранее в СМИ прошла информация о том, что на 25-м году жизни скончался певец Эдуард Шарлот.