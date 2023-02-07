Нефтяной терминал Джейхан в Турции возобновит работу после землетрясений

Анкара, , 13:48 — REGNUM Власти Турции решили, что будет безопасно возобновить работу нефтяного терминала Джейхан на Средиземном море, которая была приостановлена из-за землетрясений. Об этом 7 февраля сообщает Bloomberg, ссылаясь на чиновника, попросившего не называть его имя.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Как рассказал журналистам собеседник, отгрузку нефти планируется возобновить в ближайшее время. Все проверки исправности терминала завершены.

Терминал Джейхан находится в 155 км от эпицентра землетрясений. Его работа была приостановлена 6 февраля, несмотря на то что явных повреждений после землетрясений не было обнаружено.

Стоит отметить, что в Турции, по последним данным, число погибших от землетрясений превысило 3,4 тыс. человек. В Сирии сообщили о более чем 800 жертвах.

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