Украинские войска обстреляли Александровку, Горловку и Новобахмутовку

Донецк, , 13:45 — REGNUM Вооружённые формирования Украины подвергли обстрелам Александровку, Горловку и Новобахмутовку. Об этом 7 февраля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Поврежденное здание в Горловке © Николай Тришин/ТАСС

Отмечается, что обстрел Александровки со стороны ВСУ был зафиксирован в 12:10 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.

Также уточняется, что в 12:20 украинские войска выпустили пять снарядов калибра 152 мм по Новобахмутовке, а в 12:40 — четыре снаряда калибра 155 мм по Горловке и шесть мин калибра 82 мм по Новобахмутовке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что более 550 обстрелов из артиллерии и миномётов было произведено украинской стороной во время режима прекращения огня в ходе празднования Рождества.