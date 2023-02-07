Херсон, , 13:38 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские власти силой мобилизуют мирных жителей Херсона в ряды Вооруженных сил Украины.

Владимир Сальдо khogov.ru

«Они наших ребят силком хватают, силком вручают им повестки и потом отправляют их в мясорубку — там, где линия соприкосновения», — сказал Сальдо в эфире телерадиокомпании «Таврия» во вторник, 7 февраля.

Напомним, что Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам сентябрьского референдума. За присоединение к России проголосовало около 87% населения.

Ранее Сальдо также в эфире «Таврии» заявлял о неизбежности скорого освобождения Херсона от Вооруженных сил Украины.

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