Берлин, 7 февраля, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Оборонные компании Германии поставят Киеву почти две сотни танков Leopard 1. Соответствующее разрешение выдало правительство ФРГ. Об этом сообщает издание Business insider.

CMSGT Don Sutherland, USAF Немецкий танк Leopard 1

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Так, 88 танков Leopard 1 поставит компания Rheinmetall, ещё 99 ― Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft.

«Такое решение приняло правительство Германии, цифры должны быть обнародованы во вторник (7 февраля. ― Прим. ИА REGNUM)», ― уточняет издание.

При этом отмечается, что многие танки вышли из строя и нуждаются в ремонте. Однако, как стало известно Business Insider, из боевых машин всё ещё не обеспечено. Окончательно этот вопрос планируется решить в ближайшие несколько недель.

Таким образом, отмечают авторы материала, при более внимательном рассмотрении значение выданного властями Германии разрешения на экспорт танков для Украины для хода конфликта невелико.

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Ожидается, что первые танки германские компании смогут поставить не раньше середины года. Пока неясно, будут ли боеспособны все 187 Leopard 1 или только некоторые, а остальное пустят на запчасти.

Военные эксперты ранее напомнили, что танки Leopard 1 уже не производятся, поэтому будет непросто найти к ним специализированные боеприпасы калибра 105 мм. Таких снарядов на Украине нет, а в странах Запада подобные ракеты также встречаются редко, так как от их использования отказались ещё 40 лет назад.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Bloomberg, проанализировавшего информацию из открытых источников, на Украину союзниками Киева было поставлено 410 танков советского периода. Великобритания взяла на себя обязательство поставить режиму Зеленского танки Challenger 2, а Польша — передать боевые танки Leopard 2 немецкого производства, в случае если другие страны НАТО возьмут на себя такое же обязательство.

Кроме того, из стран, которые ранее входили в Организацию Варшавского договора, на Украину было поставлено порядка 300 боевых машин, включая 250 машин советского периода.