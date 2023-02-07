Вашингтон, , 13:37 — REGNUM В американском штате Мэриленд произошел инцидент с попыткой проникновения злоумышленника на территорию авиабазы, где базируется самолет президента США. Неизвестный 6 февраля проник в жилую зону базы Эндрюс, но его удалось задержать, сообщается на странице базы в Twitter.

Армия США Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что против неизвестного было применено оружие проживающим на базе человеком, после этого на место прибыли сотрудники службы безопасности и задержали злоумышленника.

В настоящее время идет выяснение причин, по которым стал возможен данный инцидент, и расследование в отношении задержанного.

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Напомним, в 2021 году на «президентскую» военную базу Эндрюс, расположенную под Вашингтоном, проник неизвестный мужчина, ему даже удалось забраться в один из самолетов. После этого на объектах ВВС США были усилены меры безопасности.