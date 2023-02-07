Москва, , 13:37 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, оптимизирующий получение ежемесячной денежной выплаты для Героев, полных кавалеров ордена Славы и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля.

Государственная дума РФ © Максим Блинов/РИА Новости

Речь идет о выплатах для граждан из числа Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, членов семей умерших (погибших) указанных Героев, а также для Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы.

«Герои, которые ценой своей жизни делают все, чтобы наша страна была сильной, благополучной, а также их семьи должны без проволочек, в беззаявительном порядке получать положенные им выплаты», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Предлагается Героям и членам семей умерших (погибших) Героев, у которых право на выплату возникает с 1 января 2023 г., устанавливать выплату в беззаявительном порядке, то есть без подачи заявления выплаты и представления подтверждающих документов.

При этом самим Героям выплата будет устанавливаться с даты присвоения звания Героя Российской Федерации или Героя Труда Российской Федерации, а членам семей умерших (погибших) Героев России, звание которым присвоено посмертно, — с даты присвоения звания Героя посмертно.

Героям и членам семей умерших (погибших) Героев, которые приобрели право на выплаты до 1 января 2023 г., но не обращались за ее получением и пользуются натуральными льготами, предлагается устанавливать выплаты по их волеизъявлению, выраженному любым удобным способом, например, путем обращения по телефонной связи с составлением соответствующего акта, по электронной почте, через портал «Госуслуги», без подачи заявления о назначении выплат и представления правоподтверждающих документов с 1 января года, следующего за годом, в котором граждане изъявят желание получать выплаты, то есть со срока, предусмотренного действующим порядком предоставления выплат.

С принятием закона устанавливается приоритет денежным выплатам, уточнил замглавы Минтруда Андрей Пудов.

Отметим, что размер единовременной денежной выплаты для Героев и полных кавалеров ордена Славы составит с 1 февраля 2023 г. 83 869,5 рубля, с 1 февраля 2024 г. — 88 482,32 рубля, с 1 февраля 2025 г. — 92 021,61 рубля.

Размер единовременной выплаты Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы составит с 1, февраля 2023 г. — 61 841,38 рубля, с 1 февраля 2024 г. — 65 242,66 рубля, с 1 февраля 2025 г. — 67 852,37 рубля.

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