Москва, , 13:46 — REGNUM Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании 7 февраля обнародовал впечатляющие данные о потерях украинской армии в рамках специальной военной операции (СВО) за январь 2023 года: более 6,5 тыс. военнослужащих, 26 самолетов, семь вертолетов, 341 танк.

Шойгу Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, российские военные перемалывают всё поставляемое Украине вооружение и технику как на маршрутах доставки, так и на боевых позициях, в то время как США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт на Украине.

О варварской сущности украинского руководства, по мнению Шойгу, также свидетельствует его нежелание прекратить огонь на время православного Рождества. ВСУ (Вооруженные силы Украины) в этот период цинично вели интенсивные обстрелы населенных пунктов, сказал глава Минобороны РФ.

«Украина понимает невозможность победить Россию военным путем, поэтому продолжает тактику устрашения, нанося удары по мирному населению», — подчеркнул Сергей Шойгу.

По его словам, с целью затягивания украинского конфликта страны НАТО и перешли к поставкам тяжелого наступательного вооружения.

«Соединенные Штаты и их союзники открыто призывают Украину к захвату территории России», — заявил Сергей Шойгу.

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Также глава Минобороны РФ рассказал об успехах ВС РФ на донецком и запорожском направлениях: под контроль российской армии перешли: Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевка.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция на Украине длится уже 349 дней. Об успешном наступлении российских войск и поражении ВСУ на донецком и запорожском направлениях министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал 7 февраля в ходе селекторного совещания в российском Минобороны.