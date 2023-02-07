Москва, 7 февраля, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Более 550 обстрелов из артиллерии и миномётов было произведено украинской стороной во время режима прекращения огня в ходе празднования Рождества. Об этом 7 февраля рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в российском Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Шойгу

Как отметил глава российского оборонного ведомства, отказ киевского режима от соблюдения режима прекращения огня на время православного Рождества свидетельствует о варварской сущности украинского руководства.

«ВСУ в этот период цинично вели интенсивные обстрелы населенных пунктов. Всего противник произвел свыше 550 артиллерийских и минометных обстрелов», — сказал он.

Кроме того, глава Минобороны уточнил, что российские войска подавляли ответным огнём действия артиллерии ВСУ, и подчеркнул, что ВС России будут и впредь обеспечивать безопасность российских граждан в воссоединившихся с нашей страной регионах, а также осуществлять защиту жителей Украины от геноцида со стороны режима Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что в ходе успешного наступления российскими войсками на донецком и запорожском направлениях были освобождены населённые пункты Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевка.