Шойгу назвал беспрецедентной западную помощь Украине
Москва, 7 февраля 2023, 13:29 — REGNUM Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу назвал беспрецедентной помощь Украине со стороны западных стран. Об этом глава Минобороны РФ заявил 7 февраля на тематическом селекторном совещании.
По словам министра, ВС РФ продолжают перемалывать поставляемую Западом военную технику ВСУ на маршрутах доставки и на боевых позициях.
«Группировки российских войск продолжают перемалывать все поставляемое Киеву вооружение и технику», — сказал Шойгу.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении российскими военными населённых пунктов Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевка.
Подробнее в материале: Шойгу заявил об освобождении ВС России семи населённых пунктов