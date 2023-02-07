Москва, 7 февраля, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу назвал беспрецедентной помощь Украине со стороны западных стран. Об этом глава Минобороны РФ заявил 7 февраля на тематическом селекторном совещании.

Иван Родионов/РИА Новости Уничтоженная военная техника ВСУ

По словам министра, ВС РФ продолжают перемалывать поставляемую Западом военную технику ВСУ на маршрутах доставки и на боевых позициях.

«Группировки российских войск продолжают перемалывать все поставляемое Киеву вооружение и технику», — сказал Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении российскими военными населённых пунктов Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевка.

Подробнее в материале: Шойгу заявил об освобождении ВС России семи населённых пунктов