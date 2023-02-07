Москва, 7 февраля, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Руководство Украины понимает, что не получится победить Россию военным путем, поэтому выбрало тактику устрашения мирного населения. Об этом 7 февраля заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Mil.ru Сергей Шойгу

«Украинское руководство продолжает прибегать к преступным действиям по устрашению граждан в новых субъектах России», — сказал глава Минобороны.

Он напомнил, что силы ВСУ целенаправленно наносят удары по жилым объектам, больницам и местам, где собирается большое количество людей. Также они проводят теракты на социальных и государственных объектах.

Напомним, 6 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что за год на территории республики до начала спецоперации по денацификации Украины от обстрелов ВСУ погибли 657 мирных жителей, включая 26 детей. На освобождённой в ходе СВО территории погибли 3776 мирных жителей, включая 106 детей.