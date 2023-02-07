Москва, 7 февраля, 2023, 13:23 — ИА Регнум. Более 6,5 тыс. человек потеряли ВСУ за первый месяц 2023 года. Об этом сообщил 7 февраля министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.

Kremlin.ru Сергей Шойгу

Кроме того, по словам министра, армия Киева понесла значительные потери в технике — 26 самолетов, 341 танк и 208 беспилотников.

Как отметил Шойгу, «группировки российских войск продолжают перемалывать все поставляемое Киеву вооружение и технику». При этом, по словам главы МО РФ, это происходит не только на боевых позициях, но и на этапах поставки вооружения. Таким образом, несмотря на «беспрецедентную военную помощь» Запада, Киев несет существенные потери, подчеркнул министр.

Напомним, днем ранее в Минобороны РФ сообщили о том, что российские военные в рамках проведения специальной военной операции (СВО) на Украине за последние дни взяли под контроль населенный пункт Николаевка в ДНР. Наступательный характер СВО сохраняется почти на всех фронтах. Особенно большие потери ВСУ понесли на краснолиманском направлении (свыше 100 человек), на южнодонецком и запорожском (более 70 человек).