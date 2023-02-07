Москва, , 13:21 — REGNUM Западные страны, вооружающие Киев, пытаются продлить конфликт, при этом они сами втягиваются в него. Об этом заявил 7 февраля на тематическом селекторном совещании российский министр обороны Сергей Шойгу.

Танк Leopard 2A6 © FRIEDEMANN VOGEL/EPA/ТАСС

Комментируя планы Германии и США поставить танки Киеву, а также их поставки других тяжёлых вооружений, глава Минобороны сказал:

«США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт. Для этого они приступили к поставкам тяжелого наступательного вооружения, открыто призывают Украину захватывать наши территории».

Он добавил, что натовцы сами погружают себя в этот конфликт. Результаты этой эскалации могут оказаться такими, каких в руководстве НАТО не планировали.

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