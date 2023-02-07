Нижний Новгород, , 13:15 — REGNUM В Кстовском районе Нижегородской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщается в пресс-службе прокуратуры.

МЧС Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что сотрудники надзорного органа уже начали проверку по факту возгорания.

«Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту возгорания на промышленном предприятии. По предварительным данным, 7 февраля в Кстовском районе по адресу Центральное шоссе, дом 9, на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар», — говорится в распространенном сообщении.

В Главном управлении МЧС Российской Федерации по региону уточнили, что подразделения уже выехали на место происшествия.

Ранее сообщалось, что в Самаре при пожаре в двух частных домах погибли два человека, один отделался ожогами.

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