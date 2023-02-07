В Нижегородской области произошло возгорание на заводе по нефтепереработке
Нижний Новгород, 7 февраля, 2023, 13:15 — ИА Регнум. В Кстовском районе Нижегородской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщается в пресс-службе прокуратуры.
Отмечается, что сотрудники надзорного органа уже начали проверку по факту возгорания.
«Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту возгорания на промышленном предприятии. По предварительным данным, 7 февраля в Кстовском районе по адресу Центральное шоссе, дом 9, на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар», — говорится в распространенном сообщении.
В Главном управлении МЧС Российской Федерации по региону уточнили, что подразделения уже выехали на место происшествия.
Ранее сообщалось, что в Самаре при пожаре в двух частных домах погибли два человека, один отделался ожогами.