Москва, 7 февраля, 2023, 13:14 — ИА Регнум. В ходе успешного наступления российскими войсками на донецком и запорожском направлениях были освобождены населённые пункты Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевка. Об этом 7 февраля рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в российском Минобороны.

Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Сергей Шойгу

«В результате наступательных действий наших войск на донецком и запорожском направлениях освобождены населённые пункты Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевка», — сказал он.

Кроме того, глава Минобороны уточнил, что также в данный момент успешно ведутся наступательные действия российских войск в районах городов Угледара и Артёмовска Донецкой Народной Республики (ДНР).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) чувствуют близость освобождения Херсона российскими военными.