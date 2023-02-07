Москва, 7 февраля, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Полгода назад в московской наркоклинике произошёл пожар, из-за которого погибли два человека и ещё несколько попали в больницу. Следствию удалось выяснить, что его причиной стал поджог, и найти подозреваемого. Об этом ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

В ночь на 3 июля 2022 года в частном наркологическом медучреждении «Клиника НП» на северо-востоке Москвы случился пожар. На тот момент в помещениях находились 8 пациентов. Многие из них уже спали. Первым забил тревогу 75-летний мужчина, который проснулся от запаха гари и увидел, что у него загорелся матрас. Пока он звал на помощь, сработали пожарные датчики и персонал начал эвакуацию пациентов. Но огонь распространялся слишком быстро и не все успели выбраться. В огне погибла 48-летняя женщина, которая спала в одной из палат. Ещё трое мужчин госпитализировали с травмами и отравлением угарным газом разной степени тяжести. Один из них получил очень обширные ожоги и скончался в больнице через 10 дней. Ему было 45 лет.

После трагедии СК возбудил уголовные дела по части 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и ч. 2 ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Владельца и гендиректора «Клиники НП» задержали. Мужчина признался, что в палатах отсутствовали средства тушения огня. Предварительной причиной пожара назвали неосторожное обращение с огнём. Но в ходе расследования уголовного дела стало понятно, что причина трагедии была не случайной. Недавно из основного уголовного дела следователи выделили новый материал, согласно которому причиной пожара стал поджог. Имя подозреваемого в нём уже известно.

«Было установлено, что 2 июля 2022 года около полуночи 70-летний мужчина находился в здании наркологической клиники, расположенной в проезде Черского, где совершил поджог, в результате которого произошёл пожар. Деяние квалифицируется по статье 167 УК РФ. «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», в настоящий момент проводится проверка», — сообщил собеседник агентства.