Кишинёв, , 13:13 — REGNUM Сотрудники Пограничной полиции Молдавии пресекли новый канал, по которому с Украины незаконно мигрировали военнообязанные мужчины. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба ведомства.

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным пресс-службы, правоохранители задержали едущих в автомобиле двух молдавских граждан, которых теперь подозревают в организации прохода через границу, а также трёх украинских граждан, скрытно проникших на территорию Молдавии.

«Во время оформления граждане Украины ходатайствовали о предоставлении убежища на территории Республики Молдавия», — отметили в полиции.

Сообщается, что по данному факту возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.

Стоит отметить, что ранее в Молдавии неоднократно сообщали о выявлении каналов, по которым военнообязанные мужчины сбегают с Украины. Сообщалось, что молдавские проводники берут до $7,5 тыс. с человека.

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