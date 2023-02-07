Боррель считает, что восстановление Украины займет не один десяток лет
Брюссель, 7 февраля 2023, 13:04 — REGNUM Глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель в ходе выступления на конференции по «борьбе с дезинформацией» заявил, что восстановление Украины после военного конфликта займет не один десяток лет.
«Восстановление Украины и ее очистка ее земли и водных пространств от мин потребуют десятилетий», — сказал испанский политик.
Боррель добавил, что треть территории Украины начинена взрывными устройствами, на разминирование которых потребуются десятилетия.
Ранее Боррель также в ходе конференции сообщил о создании в Евросоюзе центра по сбору и анализу информационных угроз.
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