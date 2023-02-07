Брюссель, 7 февраля, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель в ходе выступления на конференции по «борьбе с дезинформацией» заявил, что восстановление Украины после военного конфликта займет не один десяток лет.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Восстановление Украины и ее очистка ее земли и водных пространств от мин потребуют десятилетий», — сказал испанский политик.

Боррель добавил, что треть территории Украины начинена взрывными устройствами, на разминирование которых потребуются десятилетия.

Ранее Боррель также в ходе конференции сообщил о создании в Евросоюзе центра по сбору и анализу информационных угроз.