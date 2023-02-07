Москва, 7 февраля, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Обе стопы ног ампутировали ранее госпитализированному фигуристу Роману Костомарову. Об этом 7 февраля рассказал знакомый с ситуацией источник.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Роман Костомаров

«К сожалению, пришлось ампутировать обе стопы. Операция прошла без эксцессов, в целом организм идет на поправку», — приводит его слова ТАСС.

Также источник отметил, в данный момент врачи борются за то, чтобы сохранить Костомарову, который пребывает в сознании, руки.

При этом он добавил, что состояние фигуриста становится лучше, однако Костомаров продолжает находиться в реанимации под пристальным присмотром медицинских работников.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля стало известно, что олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову ампутируют пальцы на ногах.