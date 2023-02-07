Грозный, , 13:00 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о том, что он якобы находится на Мальдивах, откуда руководит республикой. По словам чеченского лидера, эти сообщения ряда СМИ его изрядно насмешили и даже приподняли настроение. Однако доверия к их авторам теперь уже не будет никогда, подчеркнул Кадыров.

Рамзан Кадыров © Елена Афонина/ТАСС

«Официально заявляю: на Мальдивах никогда не был и даже не знаю, где они находятся. Не в наших правилах управлять регионом издалека», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он попросил оставить его в покое, отметив, что находится дома. Тех, кто распространяет эти слухи, назвал болтунами. Чтобы опровергнуть сообщения, что видео с ним были записаны давно и теперь их показывают, чтобы скрыть нахождение лидера за границей, Кадыров и его пресс-секретарь Ильман Вахидов на видеокамеру показали, что он находится в своим доме и заходит в рабочий кабинет в режиме реального времени.

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Напомним, ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров с 12 января 2023 года находится в отпуске. Вместо себя он оставил руководить регионом премьер-министра Муслима Хучиева, как это бывало и в прежние годы.