Киев, , 12:57 — REGNUM Василий Малюк назначен исполняющим обязанности руководителя Службы безопасности Украины (СБУ). Такое решение 7 февраля приняла Верховная рада Украины.

Василий Малюк Ssu.gov.ua

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Как уточнил в сообщении в телеграм-канале депутат законодательного органа Алексей Гончаренко, Рада утвердила соответствующее представление президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, Зеленский назначил Малюка временно исполняющим обязанности главы СБУ 18 июля 2022 года. 6 февраля 2023 года украинский лидер внёс в Раду постановление об утверждении Малюка главой СБУ.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава СБУ Иван Баканов был отстранён от должности согласно указу президента Украины Владимира Зеленского в середине июля 2022 года.

Уточнялось, что Баканов лишился своего поста по 47-й статье Дисциплинарного устава ВСУ. Она предусматривает ненадлежащее исполнение или неисполнение служебных обязанностей, которые повлекли за собой человеческие жертвы, другие тяжелые последствия или создали угрозу для наступления таких последствий.