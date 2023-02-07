Симферополь, 7 февраля, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) чувствуют близость освобождения Херсона российскими военными. Об этом он сообщил в эфире «Таврия».

Владимир Гердо/ТАСС Владимир Сальдо.

«Близок час освобождения Херсона. Я могу с уверенностью говорить о том, что оккупанты… знают это, они уже это чувствуют, и они уже делают всё, чтобы выйти из города», — сказал Владимир Сальдо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Сальдо заявил, что украинские чиновники и военные начали вывозить ценности из литературного музея Херсона.

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