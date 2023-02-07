Брюссель, 7 февраля, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Евросоюз находится в процессе создания центра по сбору и анализу информационных угроз. Об этом вол вторник, 7 февраля, сообщил представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Я хочу объявить о создании нового централизованного ресурса для сбора информации по угрозам, иностранным информационным манипуляциям. Этот центр позволит делиться информацией, опытом и знаниями аналитиков <…>», — рассказал Боррель в ходе конференции, посвященной борьбе с дезинформацией.

По словам испанского политика, создание подобного центра необходимо для защиты демократического общества от дезинформации.

Ранее Боррель в интервью испанской газете El Pais заявлял, что позиция Ирана усложняет и препятствует достижению соглашения по иранской ядерной программе.