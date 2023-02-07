Посольство Турции в Москве приспустило флаг в знак траура
Москва, 7 февраля, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Флаг Турции приспущен 7 февраля у здания турецкого диппредставительства в Москве, передает корреспондент ТАСС.
Иван Шилов ИА REGNUM
Турция
Сообщается также, что люди продолжают нести цветы, детские игрушки и свечи к зданию посольства в память о погибших в результате крупного землетрясения в Турции.
Напомним, сильное землетрясение произошло ночью 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. По последним данным, число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 3,4 тысячи, пострадали более 20,5 тысячи человек.