Москва, 7 февраля, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Флаг Турции приспущен 7 февраля у здания турецкого диппредставительства в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Сообщается также, что люди продолжают нести цветы, детские игрушки и свечи к зданию посольства в память о погибших в результате крупного землетрясения в Турции.

Напомним, сильное землетрясение произошло ночью 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. По последним данным, число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 3,4 тысячи, пострадали более 20,5 тысячи человек.