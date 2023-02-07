Мелитополь, , 12:45 — REGNUM После продвижения ВС РФ в январе 2023 года линия соприкосновения в Запорожской области выровнялась. При этом ситуация находится под контролем российских подразделений. Об этом сообщил сопредседатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Работа бойцов на передовой в зоне спецоперации © Константин Михальчевский/РИА Новости

«Идут позиционные бои, продвижения ни у одной, ни у второй стороны нет — стабилизация линии фронта и ее выравнивание, которое сложилось благодаря нашим успехам», — цитирует Рогова ТАСС.

Напомним, ранее он отмечал, что в спецоперации на стороне России готовы участвовать добровольцы из более чем 40 стран мира. Однако их прибытие затруднено сложными логистики в настоящее время.

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