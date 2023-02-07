Донецк, 7 февраля, 2023, 12:45 — ИА Регнум. В Кировском районе города Донецка Донецкой Народной Республики мирный житель подорвался на противопехотной мине ПФМ-1 «Лепесток». Об этом во вторник, 7 февраля, сообщили в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.

Александр Река/ТАСС Мина «Лепесток»

«В Кировском районе Донецка на сброшенной ранее ВФУ запрещенной противопехотной мине ПФМ-1 «Лепесток» подорвался мирный житель», — говорится в распространенном сообщении.

Ранее сообщалось, что 4 февраля в Курской области на государственной границе Российской Федерации около хутора Кучеров при взрыве противопехотной мины подорвался военнослужащий.

Как передает ИА REGNUM, 23-летний военнослужащий был госпитализирован в Суджанскую центральную районную больницу.