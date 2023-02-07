Турция, 7 февраля, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Пожарные вторые сутки борются с возгоранием, возникшим в порту Искендерун в турецкой провинции Хатай после землетрясения. Об этом 7 января сообщает турецкая газета Habertürk.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

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Мощный пожар, охвативший выгруженные контейнеры, часть из которых перевернулась во время сейсмической активности, продолжался всю ночь. Над портом поднимается большой чёрный столб дыма, который виден из разных точек района Искендерун.

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В тушении пожара задействованы не только обычные бригады спасателей порта и муниципалитета, но и корабль TCSG. Работа по сдерживанию пламени продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 7,7, ставшее крупнейшим за последние 80 лет, произошло в Турции утром 6 февраля. По последним данным, стихийное бедствие унесло жизни по меньшей мере 3419 человек, 20 534 получили ранения.