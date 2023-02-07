Власти Молдавии не выводят страну из кризиса, а преследуют оппозицию — лидер Партии социалистов

Кишинёв, , 12:54 — REGNUM Молдавия оказалась в тяжелейшем социально-экономическом кризисе, но правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС) занимается только подавлением оппозиции. Об этом в опубликованном 7 февраля интервью ТАСС заявил исполнительный секретарь Партии социалистов Молдавии Влад Батрынча.

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Власти страны вместо того, чтобы искать широкий консенсус, широкое объединение, пути выхода из кризиса, сосредоточились на охоте на ведьм», — сказал он.

Политик отметил, что прозападный режим ПДС оказался устойчивым, несмотря на экономические проблемы и постоянные массовые протесты в Кишинёве и регионах. По его мнению, так происходит при поддержке «внешних партнёров», которые закрывают глаза на преследование оппозиции, цензуру в СМИ и закрытие русскоязычных каналов.

Напомним, на лидеров двух крупнейших оппозиционных партий Молдавии заведены уголовные дела. Глава Службы информации и безопасности республики Александр Мустяцэ также выразил сожаление, что спецслужбы пока не могут контролировать телеграм-каналы. По его мнению, это нужно сделать, чтобы предотвратить распространения «дезинформации».

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