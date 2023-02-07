Кишинёв, 7 февраля, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Молдавия оказалась в тяжелейшем социально-экономическом кризисе, но правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС) занимается только подавлением оппозиции. Об этом в опубликованном 7 февраля интервью ТАСС заявил исполнительный секретарь Партии социалистов Молдавии Влад Батрынча.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«Власти страны вместо того, чтобы искать широкий консенсус, широкое объединение, пути выхода из кризиса, сосредоточились на охоте на ведьм», — сказал он.

Политик отметил, что прозападный режим ПДС оказался устойчивым, несмотря на экономические проблемы и постоянные массовые протесты в Кишинёве и регионах. По его мнению, так происходит при поддержке «внешних партнёров», которые закрывают глаза на преследование оппозиции, цензуру в СМИ и закрытие русскоязычных каналов.

Напомним, на лидеров двух крупнейших оппозиционных партий Молдавии заведены уголовные дела. Глава Службы информации и безопасности республики Александр Мустяцэ также выразил сожаление, что спецслужбы пока не могут контролировать телеграм-каналы. По его мнению, это нужно сделать, чтобы предотвратить распространения «дезинформации».