В Партии социалистов Молдавии обвинили власти страны в «охоте на ведьм»
Власти Молдавии не выводят страну из кризиса, а преследуют оппозицию — лидер Партии социалистов
Кишинёв, 7 февраля, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Молдавия оказалась в тяжелейшем социально-экономическом кризисе, но правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС) занимается только подавлением оппозиции. Об этом в опубликованном 7 февраля интервью ТАСС заявил исполнительный секретарь Партии социалистов Молдавии Влад Батрынча.
«Власти страны вместо того, чтобы искать широкий консенсус, широкое объединение, пути выхода из кризиса, сосредоточились на охоте на ведьм», — сказал он.
Политик отметил, что прозападный режим ПДС оказался устойчивым, несмотря на экономические проблемы и постоянные массовые протесты в Кишинёве и регионах. По его мнению, так происходит при поддержке «внешних партнёров», которые закрывают глаза на преследование оппозиции, цензуру в СМИ и закрытие русскоязычных каналов.
Напомним, на лидеров двух крупнейших оппозиционных партий Молдавии заведены уголовные дела. Глава Службы информации и безопасности республики Александр Мустяцэ также выразил сожаление, что спецслужбы пока не могут контролировать телеграм-каналы. По его мнению, это нужно сделать, чтобы предотвратить распространения «дезинформации».