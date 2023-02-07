Москва, 7 февраля, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Законопроект, исключающий рассмотрение уголовных дел об организации преступного сообщества из компетенции суда присяжных, внесли в Госдуму сенаторы во главе с Андреем Клишасом, передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Проект закона направлен на исключение уголовных дел о преступлениях, предусмотренных частью четвертой статьи 210 и статьей 210.1 Уголовного кодекса РФ, из компетенции суда присяжных.

Речь идет об ответственности за организацию преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней), если эти деяния совершены лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии, и занятие высшего положения в преступной иерархии отнесены к категории особой тяжести.

Действующее сейчас правовое регулирование не в полной мере учитывает специфику данных преступлений и их субъектов, связанную как с необходимостью обеспечения повышенных мер безопасности участников уголовного судопроизводства, включая присяжных заседателей, так и с юридическими особенностями соответствующих составов преступлений, что требует высокопрофессиональной правовой оценки данных деяний, отмечают авторы инициативы.