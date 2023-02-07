Москва, 7 февраля, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Пояснения Китая по ситуации с китайским аэростатом в воздушном пространстве Соединённых Штатов считает вполне достаточными и понятными Россия. Об этом говорится в опубликованном 7 февраля комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Как уточнила Захарова, Москва считает вполне достаточными и понятными пояснения Китая в вопросе о попадании китайского беспилотного аэростата в американское воздушное пространство вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

«Китай в этой непростой ситуации действовал ответственно, чего нельзя сказать об импульсивной реакции Вашингтона и американских СМИ: иначе как истеричной её назвать трудно», — говорится в заявлении.

Также российский дипломат отметила, что Вашингтон продолжает «очернять и демонизировать страны, которые не намерены плясать под их дудку», по выдуманным им поводам и чаще при отсутствии таковых.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что на возврате обломков китайского метеозонда, который был ранее сбит военными США над американской территорией, собираются настаивать власти Китая.