Несгоревшие элементы космического корабля «Прогресс МС-20» были затоплены в Тихом океане

Москва, , 12:30 — REGNUM Несгоревшие элементы грузового космического корабля «Прогресс МС-20», который ранее произвёл отстыковку от Международной космической станции (МКС), были затоплены в несудоходной части Тихого океана. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос».

Роскосмос Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что ранее транспортный космический грузовик «Прогресс» был сведён с орбиты в земную атмосферу, где разрушился.

«Несгоревшие элементы его конструкции упали в несудоходном районе южной части Тихого океана», — говорится в сообщении.

Также указывается, что «Прогресс МС-20» освободил узел стыковки для другого космического корабля, который планируется запустить 9 февраля 2023 года.

Как передавало ИА REGNUM, 6 февраля в государственной корпорации «Роскосмос» сообщили, что в Ракетно-космической корпорации «Энергия» порекомендовали продлить срок эксплуатации Международной космической станции. Речь идет, в частности, о её российском сегменте.