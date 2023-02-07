Симферополь, 7 февраля, 2023, 12:24 — ИА Регнум. В Крыму из-за неблагоприятных погодных условий объявлено штормовое предупреждение. Об этом 7 февраля сообщили в ГУ МЧС по Республике Крым.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 февраля на полуострове ожидается снег, в центральных, южных и восточных районах очень сильный.

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«Метель, гололедица, в горах сильная изморозь. Усиление северо-восточного ветра 20–25 м/с», ― говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Жителей и гостей Крыма спасатели предупредили о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций и порекомендовали соблюдать меры безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, штормовое предупреждение из-за дождей и сильного ветра было объявлено в Крыму на 5 и 6 января. В МЧС предупредили, что при данных метеоусловиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, подтопления территорий, увеличения количества ДТП, аварий на объектах энергетики и ЖКХ.