Анкара, , 12:20 — REGNUM Как сообщают власти Турции, число погибших при землетрясении в провинции Кахраманмараш на юго-востоке республики выросло до 3419.

Последствия землетрясения в Турции © Caglar Ozkay/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Число жертв возросло до 3419, 20 534 получили ранения. На местах работают спасательные группы. <…> На данный момент 14 союзных государств помогают Турции восстановиться от последствий землетрясения», — заявил вице-президент государства Фуат Октай в беседе с журналистами во вторник, 7 февраля.

Напомним, что в Турции до 12 января объявлен семидневный общенациональный траур. Государственные флаги будут приспущены на всей территории государства, а также в дипломатических районах в других странах.

Ранее сообщалось, что число погибших при землетрясении на севере и северо-западе Сирии возросло до 812.

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