Донецк, 7 февраля, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Два района Донецка и Макеевка подверглись обстрелам со стороны вооружённых формирований Украины. Об этом 7 февраля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел ВСУ

Уточняется, что обстрел Макеевки был произведён ВСУ в 08:50 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено 5 снарядов калибра 155 мм.

Также указывается, что в 10:45 украинские войска выпустили 3 снаряда калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка и в 11:40 — 4 снаряда калибра 155 мм по Кировскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что при обстреле вооружёнными формированиями Украины Первомайска в Луганской Народной Республике (ЛНР) получило повреждения одно из городских промышленных предприятий.