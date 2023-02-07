Москва, , 12:20 — REGNUM Разговоры про «корейский сценарий» для Украины являются просто выражением желаний определенной части украинских пропагандистов. К реальности они никакого отношения не имеет, это всего лишь «тезис для внутреннего использования». Такое мнение высказал 7 февраля председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Government.ru

«Понятно, что разговоры про «корейский сценарий» — это просто хотелки. Типа мы, оставшаяся часть Украины, будем под западным управлением и защитой. А потом достигнем уровня Республики Корея», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

При этом он подчеркнул, что у тех, кто про этот «корейский сценарий» для Украины говорит, «как бы остаётся некоторая надежда на воссоединение с бывшими территориями».

По словам Медведева, украинские пропагандисты не упоминают при этом, что в Корее получились при разделе по 38-й параллели две самостоятельные страны. Однако уже сам факт того, что в Киеве признают возможный раздел на части — это «первый шаг к признанию сложившихся на земле реалий».

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Напомним, ранее экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что не исключена реализация Западом «корейского сценария», с делением Украины на две части.