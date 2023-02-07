Анкара, 7 февраля, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Футболиста сборной Ганы Кристиана Атсу вызволили из-под завалов рухнувших зданий в Хатае (область на юге Турции), сообщает A Bola.

(сс) Pierre-Yves Beaudouin Кристиан Атсу.

Согласно полученной информации, игрок турецкого «Хатайспора» сейчас находится в больнице с травмами правой ноги и затрудненным дыханием. Ведутся поиски спортивного директора футбольного клуба Танера Савута. Ранее спасатели нашли живыми других игроков: Онура Эргуна и Бурака Оксуза. Самостоятельно выбрался из-под завала Керим Аличи.

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Напомним, в провинции Кахраманмараш в Турции 6 февраля произошло сильное землетрясение. Согласно последней полученной информации, в результате стихийного бедствия погиб 2921 человек, еще 15 834 получили ранения.