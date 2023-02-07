Астрахань, 7 февраля, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Уголовное дело о мошенничестве при реализации 12 государственных контрактов по отлову, содержанию и возврату бездомных животных на общую сумму свыше 28 млн рублей возбудили следователи в Астрахани. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Бездомные собаки

«Следственным отделом по Кировскому району Астрахани следственного управления СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при реализации контрактов по отлову, содержанию и возврату бездомных животных по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ», — указывается в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что должностные лица управления по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации Астрахани в 2022 году заключили 12 государственных контрактов по оказанию услуг по обращению с не имеющими владельцев животными на городской территории с ООО «Экоприют» на общую сумму свыше 28 млн рублей.

Также отмечается, что затем неустановленные лица из числа руководителей названного ООО вместе с должностными лицами городской администрации подписали документы о якобы выполнении условий указанных госконтрактов, зная, что таковые не были исполнены, и, таким образом, совершили хищение денежных средств на общую сумму более 28 млн рублей.

Отметим, ранее властями Астраханской области уже проводилась проверка эффективности расходования денежных средств в приюте для бродячих животных в Астрахани «Экоприют», в котором в декабре 2022 года из-за вспышки бешенства погибли свыше 100 собак.