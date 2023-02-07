Дамаск, , 12:10 — REGNUM В министерстве здравоохранения Сирийской Арабской Республики сообщили, что количество погибших при землетрясении, произошедшем в понедельник, 6 февраля, достигло 812 человек.

Ликвидация последствий землетрясения в Сирии © Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

По данным ведомства, еще 1449 человек получили ранения в провинциях Алеппо, Латакия, Тартус, Хама и Идлиб, расположенных на севере и северо-западе страны на границе с Турцией.

Отмечается, что в ближайшее время количество погибших продолжит неумолимо расти, так как сотни людей по-прежнему находятся под завалами.

Ранее сообщалось, что самолет Ил-76 МЧС России со спасателями прибыл в Сирию для проведения операций по спасению людей из-под завалов.

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