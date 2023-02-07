Москва, 7 февраля, 2023, 12:09 — ИА Регнум. Решение властей США изъять активы российского предпринимателя, основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева и передать их Киеву является сигналом для международного сообщества о том, что заверения американской стороны о гарантиях вкладов и инвестиций, а также неприкосновенности частной собственности не более чем пустой звук. Об этом 7 февраля заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Григорий Сысоев/РИА Новости Константин Малофеев

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По её словам, «международному бизнесу преподан наглядный урок беззакония, когда любую собственность можно легко отобрать и отдать «правильному» клиенту, если в США так решат».

Дипломат подчеркнула, что «механизм воровства чужого имущества ставится Вашингтоном на поток». При этом Захарова сомневается, что украденные активы попадут в бюджет Украины, как это заявляется. По её словам, в казну попадут «в лучшем случае крохи, тогда как сами средства осядут в США и карманах провластных украинских олигархов».

«Заблокированные в одном из американских банков активы Константина Малофеева с передачей их пронацистскому режиму в Киеве представляет собой неприкрытый грабеж по политическим мотивам», ― подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе суд южного округа Нью-Йорка разрешил министерству юстиции Соединённых Штатов изъять почти 5,4 млн долларов, связанных с российским предпринимателем Константином Малофеевым. По данным ведомства, гражданин России якобы нарушал введённые против него санкции и продолжал организовывать в странах Европы работу СМИ, имеющих «прокремлевскую направленность».

В свою очередь, генпрокурор США Меррик Гарланд дал разрешение на передачу конфискованных средств бизнесмена Украине. В посольстве России в США назвали это решение вопиющим прецедентом и откровенным воровством.