Минобороны РФ записало ролик о подготовке мобилизованых на полигоне ЗВО
Москва, 7 февраля 2023, 12:16 — REGNUM О том, как проходит подготовка мобилизованных военнослужащих на полигоне Западного военного округа, рассказывают бойцы в ролике, опубликованном 7 февраля пресс-службой Минобороны РФ.
Тренировкой военнослужащих руководят офицеры, имеющие боевой опыт в Донбассе. Командир мотострелкового взвода с позывным Музыкант рассказал:
Ведение огня, тактические манёвры, оказание первой помощи раненому — эти навыки доводят в ходе подготовки до автоматизма. Инструктор с позывным Вим рассказывает:
Часть мобилизованных уже имеет боевой опыт. Большинство из них добровольно вернулись в строй, когда снова понадобились стране.
«Мне не безразлична судьба нашей родины, судьба простых жителей, граждан Украины, которые страдают от нацизма. Считаю, что это наш долг. Это долг каждого мужчины — защищать свою Родину», — рассказал командир отделения ПТУР с позывным Вескер.
«Материально обеспечивают очень хорошо. Жалоб нет. Оружие, всё есть. Бронезащиту выдают, всё абсолютно выдают. Одели, кормить нас кормят», — сообщил водитель по имени Максим.
«Денежное довольстве мне выплатили. Сумма — как говорил Владимир Владимирович, — сказал Вескер. — Всё выплатили, региональные тоже выплатили».
В зону СВО бойцы отправятся только после того, как пройдут боевое слаживание.