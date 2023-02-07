Москва, 7 февраля, 2023, 12:16 — ИА Регнум. О том, как проходит подготовка мобилизованных военнослужащих на полигоне Западного военного округа, рассказывают бойцы в ролике, опубликованном 7 февраля пресс-службой Минобороны РФ.

Александр Куликов ИА REGNUM Военная подготовка мобилизованных на полигоне

Тренировкой военнослужащих руководят офицеры, имеющие боевой опыт в Донбассе. Командир мотострелкового взвода с позывным Музыкант рассказал:

«Решил себя посвятить благому делу — подготовке мобилизованных перед отправкой в зону СВО. Так как я сам там провёл немало времени, могу наглядно и на собственном примере обучить их тому, что там нужно».

Ведение огня, тактические манёвры, оказание первой помощи раненому — эти навыки доводят в ходе подготовки до автоматизма. Инструктор с позывным Вим рассказывает:

«Чтобы люди могли правильно обращаться с оружием, передвигаться по боевому полю, нарабатывать свой навык».

Часть мобилизованных уже имеет боевой опыт. Большинство из них добровольно вернулись в строй, когда снова понадобились стране.

«Мне не безразлична судьба нашей родины, судьба простых жителей, граждан Украины, которые страдают от нацизма. Считаю, что это наш долг. Это долг каждого мужчины — защищать свою Родину», — рассказал командир отделения ПТУР с позывным Вескер.

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«Материально обеспечивают очень хорошо. Жалоб нет. Оружие, всё есть. Бронезащиту выдают, всё абсолютно выдают. Одели, кормить нас кормят», — сообщил водитель по имени Максим.

«Денежное довольстве мне выплатили. Сумма — как говорил Владимир Владимирович, — сказал Вескер. — Всё выплатили, региональные тоже выплатили».

В зону СВО бойцы отправятся только после того, как пройдут боевое слаживание.