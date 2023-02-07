Турция, 7 февраля, 2023, 12:03 — ИА Регнум. Один гражданин Российской Федерации погиб в результате землетрясения в Турции. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Сертач Каяр/Sputnik/РИА Новости Спасательные работы на месте разрушенного в результате землетрясения здания в Турции

«По дипломатическим каналам поступила информация, что в результате землетрясения погиб один гражданин Российской Федерации», — сообщил собеседник агентства.

Напомним, что землетрясение магнитудой 7,7 произошло в понедельник на юго-востоке Турции в провинции Кахраманмараш.

Ранее сообщалось, что всего в стране в связи с прошедшим мощнейшим землетрясением погиб 3381 человек, более 20 тыс. получили ранения.