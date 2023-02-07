Поисково-спасательная операция завершена в сирийской провинции Хама
Дамаск, 7 февраля 2023, 12:00 — REGNUM Поисково-спасательная операция завершилась в пострадавших от землетрясения районах провинции Хама в Сирии. Об этом 7 февраля заявил губернатор провинции Махмуд Занбуа.
«Число погибших достигло 48 человек», — уточнил губернатор провинции Хама, добавив, что ранения получили 75 человек.
По его словам, полностью разрушено семиэтажное здание в городе Хама, где проживало 23 семьи. На севере провинции разрушен резервуар воды, в результате чего погиб ребенок и ранены четыре человека. В поселении Херф Аль-Мусил полностью разрушено трехэтажное здание. В результате погибли три человека.
«Провинцию посетили российские военные, которые передали гуманитарную и продовольственную помощь», — рассказал губернатор.
Махмуд Занбуа также сообщил о формировании двух экспертных комиссий, которые должны определить состояние поврежденных зданий. Подготовлены четыре центра временного размещения граждан.
Напомним, на территории Турции и Сирии 6 февраля произошло сильное землетрясение, которое привело к многочисленным жертвам.
Ранее по теме: В Турцию и Сирию вылетели четыре самолёта со спасателями МЧС