Дамаск, 7 февраля, 2023, 12:00 — ИА Регнум. Поисково-спасательная операция завершилась в пострадавших от землетрясения районах провинции Хама в Сирии. Об этом 7 февраля заявил губернатор провинции Махмуд Занбуа.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости Ликвидация последствия землетрясения в Сирии

«Число погибших достигло 48 человек», — уточнил губернатор провинции Хама, добавив, что ранения получили 75 человек.

По его словам, полностью разрушено семиэтажное здание в городе Хама, где проживало 23 семьи. На севере провинции разрушен резервуар воды, в результате чего погиб ребенок и ранены четыре человека. В поселении Херф Аль-Мусил полностью разрушено трехэтажное здание. В результате погибли три человека.

«Провинцию посетили российские военные, которые передали гуманитарную и продовольственную помощь», — рассказал губернатор.

Махмуд Занбуа также сообщил о формировании двух экспертных комиссий, которые должны определить состояние поврежденных зданий. Подготовлены четыре центра временного размещения граждан.

Напомним, на территории Турции и Сирии 6 февраля произошло сильное землетрясение, которое привело к многочисленным жертвам.

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