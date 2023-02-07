Самара, 7 февраля, 2023, 11:59 — ИА Регнум. При пожаре в двух частных жилых домах в Самаре два человека погибли и ещё один пострадал. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

По информации пресс-службы, сообщения о возгорании в двух частных домах в Октябрьском районе Самары площадью 250 кв. метров поступили в 06:28 (05:28 мск).

«По уточненной информации, в результате пожара пострадала женщина 1949 года рождения, с ожогами доставлена в медицинское учреждение. <…> На месте пожара обнаружен погибший, пол и личность устанавливаются», — говорится в сообщении.

При этом позднее в пресс-службе сообщили об обнаружении на месте пожара тела второго погибшего, пол и личность которого также устанавливаются.

В 07:54 (06:54 мск) было сообщено о ликвидации открытого горения и в 10:51 (09:51 мск) — о полной ликвидации возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля в результате пожара в многоквартирном доме в Саратове пострадали 12 человек.